RAPINA IN BANCA A PESCARA: FUGGONO IN DUE COL BOTTINO

PESCARA. Due giovani con il viso coperto da passamontagna e armati di taglierino hanno compiuto in tarda mattinata, a Pescara, una rapina nella filiale della Banca delle Marche di via Nicola Fabrizi. Il bottino non è ancora stato quantificato. I due sono entrati nell'edificio e, minacciando uno dei cassieri, si sono fatti consegnare i soldi, per poi fuggire a piedi. E' possibile che abbiano raggiunto un'automobile parcheggiata non distante dall'istituto di credito. Indagini e ricerche in corso da parte della Polizia.