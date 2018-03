SEMINARIO DIGITAL BORGO MERCOLEDI’ A PESCARA

L’INCONTRO. PESCARA. Un seminario per favorire l’incontro e lo scambio tra chi vuol fare impresa e i privati eventualmente disposti a investire le proprie risorse e a scommettere sui giovani per lo sviluppo dei cosiddetti ‘Angel Investors’ che nel nord Italia fanno parte del Gruppo Iag, Italian Angel for Growth. E’ quello che si svolgerà mercoledì prossimo, 16 ottobre, presso l’Aurum con due sessioni di lavoro, all’interno del Digital Borgo-Start up Impresa, inaugurato la scorsa estate dall’amministrazione comunale di Pescara e che si sta aprendo in maniera straordinaria sul mercato. «Attraverso la nascita di Digital Borgo a Pescara – ha detto l’assessore Seccia – abbiamo voluto incentivare lo spirito d’impresa dei nostri giovani, creando per loro una finestra di protezione in cui avviare la propria iniziativa, verificando anche la risposta del mercato e le possibilità di crescita. Ora vogliamo accompagnare i ragazzi a compiere il passo successivo, ossia far loro capire che non esistono solo i finanziamenti pubblici o le banche per individuare le risorse necessarie per lo start up, ma in realtà sul mercato c’è anche un bacino di privati disposti a investire e a sostenere il margine del rischio d’impresa».