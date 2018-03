LINUX DAY IL 26 OTTOBRE A PESCARA

INTERNET. PESCARA. Sabato 26 Ottobre si terrà la tredicesima edizione del Linux Day, un evento tutto italiano patrocinato da ILS (Italian Linux Society) dedicato alla divulgazione del Software Libero.

“Libero” non allude solo al concetto di gratuito, ma anche alla libertà di poter utilizzare il software senza vincoli di licenza, e nei modi in cui ognuno crede. Questo dà la possibilità a migliaia di programmatori in tutto il mondo di migliorare e perfezionare questi programmi, con l'unica regola di ridistribuirli ancora “liberi”.

Il tema di quest'anno è: innovazione. I seminari presentati dai membri del PescaraLUG (Linux User Group, gruppo di volontari nato nel 2003 e da allora sempre presente e attivo nel territorio cittadino) prediligeranno infatti l'avanguardia in questo ambito: saranno ampiamente illustrati Arduino e Raspberry (piattaforme hardware su cui è possibile installare Linux), Android (il sistema operativo open source ormai diffusissimo sui dispositivi mobili), ASSP (la nuova generazione di software per combattere lo SPAM), Mixxx (un potente software musicale per DJ) e molto alto. L'evento si terrà presso l'Auditorium Cerulli in via Cerulli 5 dalle ore 9:30 alle 18:30 circa. La partecipazione è assolutamente libera e gratuita, non è richiesta nessuna iscrizione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'associazione PescaraLUG: http://www.pescaralug.org o scrivere un'email a info@pescaralug.org