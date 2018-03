VASTO, PARTITA GARA REGIONALE DI BILIARDO SPORTIVO

VASTO. Novantasei giocatori provenienti da tutto l’Abruzzo per una settimana si sfideranno a Vasto. E’ iniziato ieri il “Memorial Giulio Spadaccini”, gara regionale di biliardo sportivo che vedrà confrontarsi i partecipanti nelle specialità “Italiana - 5 birilli” e “Goriziana - 9 birilli”. La competizione, inserita nel calendario ufficiale della stagione agonistica 2013-2014, è organizzata dal “Circolo MSP Italia - Vasto” di via Pescara, “Centro sportivo biliardo” affiliato alla Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo). E’ aperta ad atleti di tutte le categorie iscritti alla Fibis Abruzzo-Molise. Fino a sabato si svolgeranno i gironi di qualificazione (con inizio alle ore 16.30), i cui vincitori accederanno alle finali, in programma domenica 20 ottobre, a partire dalle 16. Si giocherà su tre biliardi da competizione costruiti dalla storica azienda milanese “Hartes”.

Questi i vastesi in gara: Giorgio Spadano, Remo Potalivo, Giovanni Di Matteo, Nicola D’Aloisio, Alessandro D’Aloisio, Tonino Tarquinio, Tommaso D’Antonio, Zopito Di Claudio (detto Zorro), Giorgio Di Claudio, Fernando Iacovitti, Luigi Reale, Massimo Potalivo, Giuseppe Nanni, Guido Potalivo, Franco Cirulli, Andrea Di Fabio, Franco Di Nardo, Domenico Baiocchi.