VANDALI IN SCUOLA VASTO, RUBATI SOLDI E DEVASTATI UFFICI

VASTO. Vandali in azione lo scorso fine settimana alla scuola media Paolucci a Vasto. Devastati gli uffici della presidenza e della segreteria, forzata l'armadio blindato e portati via almeno 3mila euro in contanti consegnati dalle famiglie per il fondo assicurazione contro gli infortuni. I vandali hanno anche abbattuto una parete divisoria e imbrattati i muri con figure oscene. Sull'episodio sta indagando la polizia del locale commissariato. La scuola non è dotata di un sistema di videosorveglianza.