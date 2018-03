MONTEREALE: VINCE 68MILA EURO AL LOTTO CON 7 EURO

MONTEREALE. Con l'estrazione di sabato 12 ottobre il Gioco del Lotto ha distribuito un ricco premio anche nell'Aquilano. A Montereale, infatti, si e' verificata una vincita da 68.000 euro con una giocata da 7 euro. Il fortunato giocatore ha scelto di puntare sulla ruota di Milano 5 euro sull'ambo, 1,50 euro sul terno e 0,50 euro sulla quaterna centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna. La vincita e' stata registrata nella ricevitoria della signora Ernesta Giustiniani in via Molinella, 4, a Piedicolle Con l'estrazione di sabato sono state distribuite vincite per 14 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.