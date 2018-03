ORTONA, UN ARRESTO PER DROGA

CRONACA. ORTONA. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti ha arrestato un pregiudicato pugliese e sequestrato 50 grammi di cocaina. I finanzieri si sono insospettiti per il nervosismo mostrato durante il controllo e hanno fatto scattare la perquisizione trovando la droga nascosta in un marsupio. L’uomo, tale T.C. di San Severo, è stato pertanto arrestato ed associato presso il carcere di Chieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente. La donna in auto con lui, è stata ritenuta non coinvolta nell’attività illecita. La conseguente attività d’indagine, svolta anche nel luogo di residenza dell’uomo con la collaborazione dei finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di San Severo (FG), competente per territorio, ha permesso di trovare sostanza da taglio (mannite), un bilancino di precisione, denaro contante, assegni e soprattutto quindici cartucce di arma da fuoco di vario calibro. Secondo gli inquirenti il materiale trovato consente di ipotizzare una attività di spaccio svolta ad un discreto livello. Gli inquirenti ipotizzano che lo stupefacente sequestrato fosse destinato ad un “pusher” della zona di Ortona. Posto in vendita, avrebbe fruttato all’arrestato oltre cinquemila euro.