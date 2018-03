LADRI A CASA DELL’EX SINDACO DI PENNE FORNAROLA

PESCARA. Un furto e' stato messo a segno nella notte nell'abitazione dell'ex sindaco di Penne e ex assessore provinciale Paolo Fornarola, nel centro vestino. I ladri hanno portato via quattro orologi, alcuni oggetti in oro e una Bmw 320. In base alla ricostruzione dei militari dell'Arma, coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro, sono entrati nella casa alle 3, salendo da una grondaia fino al primo piano. Pare fossero interessati essenzialmente all'auto ma hanno arraffato anche gli oggetti lasciati in vista. Quando il furto e' stato scoperto, verso le 5, e' stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Penne, che hanno avviato ricerche e indagini. In particolare gli investigatori stanno lavorando sulle immagini riprese delle telecamere e sui percorsi autostradali, incrociando i dati rilevati.