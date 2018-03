CADE DA ABITAZIONE AL TERZO PIANO, GRAVE MURATORE TERAMANO

MARTINSICURO. Vola da un'altezza di 9 metri e resta gravemente ferito. Un uomo di 63 anni, D.R., muratore, vedovo, e' stato trasportato d'urgenza, poco prima delle 6, all'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un trauma cranico da caduta. L'uomo si sarebbe esposto dal balcone del terzo piano della sua abitazione di via Pastrengo a Villa Rosa di Martinsicuro. Piu' che un incidente, sembrerebbe un tentativo di suicidio ed e' questa la pista che stanno seguendo i carabinieri intervenuti sul posto. Il muratore, soccorso dal 118, non correrebbe, tuttavia, pericolo di vita.