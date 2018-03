MORTO ERNESTO PAOLUCCI

ABRUZZO. LUTTO. Dopo Donatella Tellini, la Fondatrice, la antesignana della famiglia radicale aquilana, è morto anche Ernesto Paolucci, una assiduo e perseverante militante radicale. « Ai piu’ , alla stampa non era conosciuto», commenta Gino Antognetti, «perche’ lui non si esponeva, a causa delle norme non scritte legate alla sua professione legata al mondo carcerario. Lo ringraziamo per tutto il contributo che ha saputo e voluto dare nel rendere questo societa e le leggi italiane piu’ giuste e piu’ civili.Un ringraziamento anche alla moglie ed alle figlie che lo hanno sempre supportato ed alle quali ci uniamo nello sconsolato cordoglio».