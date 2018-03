MONTAGNA. RECUPERATI UOMO E BAMBINA DISPERSI NEL TERAMANO

TERAMO. Si e' concluso a lieto fine l'intervento del soccorso alpino e speleologico Abruzzo (Cnsas), effettuato nel tardo pomeriggio di ieri, che ha visto i tecnici impegnati nell'operazione di recupero di un 43enne e di una bambina di 11 anni, entrambi teramani. Allertate alle 18.40, le squadre del soccorso si sono recate presso il Ceppo, localita' montana in provincia di Teramo e, congiuntamente alle squadre dei vigili del fuoco hanno recuperato i due escursionisti dispersi in prossimita' del monte ceraso. Partiti, dal Ceppo nel primo pomeriggio per una passeggiata in montagna, hanno perso il sentiero del ritorno. Ad allertare i soccorsi l'uomo, che si e' accorto del sopraggiungere della notte e ha preferito non procedere oltre. Nel luogo dell'intervento erano presenti anche carabinieri e Corpo forestale dello stato.