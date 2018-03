EX CASELLO FERROVIARIO STRADA PARCO AFFIDATO A VOLONTARI

CRONACA. PESCARA. Sarà l’Associazione di volontariato ‘A tutto Gas’ a occuparsi del risanamento e della rivitalizzazione dell’ex Casello Ferroviario situato lungo la strada-parco e dismesso ormai da oltre dieci anni. L’amministrazione comunale ha approvato una concessione in uso dell’immobile per vent’anni.

«Diamo una risposta», ha spiegato il sindaco Mascia, «all’istanza pervenuta da un Gruppo di lavoro equo e solidale che da anni cercava una sede in cui poter svolgere le proprie attività anche di didattica e formazione, mettendo in piedi un nuovo modello ed esempio di collaborazione virtuosa tra l’amministrazione comunale e un’associazione che opera nel Terzo settore. Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di allestimento e riqualificazione dei locali all’interno, il cui costo verrà sostenuto dall’Associazione, mentre il Comune si occuperà della sistemazione degli esterni».