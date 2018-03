CHIETI, M5S: «DI PRIMIO NON HA I NUMERI»

POLITICA. CHIETI. L’ufficio di presidenza del Comune di Chieti ha portato avanti la richiesta del Movimento 5 Stelle sulla diretta streaming presentata e protocollata in data 03/09/2013. «Però dobbiamo constatare», protestano gli attivisti, «l’ennesimo scivolone di questa maggioranza che non ha più i numeri in consiglio perché la prima convocazione è stata sospesa per mancanza del numero legale. Il punto su cui si è arenata la discussione è stato quello relativo al 4° odg “Approvazione del piano alienazioni e valorizzazione immobiliare del comune di Chieti”. Subito dopo le dichiarazioni di voto, al presidente Michetti non gli è rimasto altro da fare che sciogliere la seduta e rimandare il tutto alla 2° convocazione del consiglio comunale per giovedì 14 ottobre alle ore 09:00. A questo punto urge un analisi ferma è responsabile da parte del Sindaco Di Primio che è quella di non avere più i numeri necessari per amministrare la nostra città».