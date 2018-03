MORTO NATALINO DI GIANNANTONIO, EX PARLAMENTARE DC

LUTTO. PESCARA. E' morto oggi a a Sora (Frosinone) all'età di 91 anni Natalino Di Giannantonio, ex parlamentare Dc. L'annuncio é stato dato dal figlio Paolo, giornalista Rai. Natalino Di Giannantonio, nato a Raiano (L'Aquila) aveva esordito in politica come segretario di De Gasperi ed era stato eletto in Parlamento nel 1958 e ha proseguito la sua carriera di deputato fino al 1979 ricoprendo vari incarichi nelle più svariate commissioni. «Un uomo che si era fatto da solo», ha ricordato il figlio Paolo. I funerali si terranno domani a Raiano alle ore 16,30.

LUTTO. PESCARA. E' morto oggi a a Sora (Frosinone) all'età di 91 anni Natalino Di Giannantonio, ex parlamentare Dc. L'annuncio é stato dato dal figlio Paolo, giornalista Rai. Natalino Di Giannantonio, nato a Raiano (L'Aquila) aveva esordito in politica come segretario di De Gasperi ed era stato eletto in Parlamento nel 1958 e ha proseguito la sua carriera di deputato fino al 1979 ricoprendo vari incarichi nelle più svariate commissioni. «Un uomo che si era fatto da solo», ha ricordato il figlio Paolo. I funerali si terranno domani a Raiano alle ore 16,30.