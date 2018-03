CADUTA MASSI, CHIUSO TRATTO VIARIO DELLE GOLE DI SAN VENANZIO

CRONACA. CASTELVECCHIO SUBEQUO. A seguito di una accurata preventiva ispezione da parte di rocciatori sulla formazione calcarea che corre dal Km 163+500 al Km 163+700, (tratto tra il ponte della Centrale Enel e gli 11 Ponti ), sono emersi nuovi livelli di pericolosità per caduta massi dovuti a sopraggiunti imprevisti gradi di alterazione e fratturazione delle rocce. Considerata la sopravvenuta necessità di mettere in sicurezza il tratto interessato, (tratto attualmente non soggetto ai lavori per la realizzazione della galleria paramassi ), si è ritenuto di stabilizzare la parte rocciosa a monte della viabilità attraverso una tecnica di disgaggio dei massi pericolanti. La messa in sicurezza delle masse calcaree suscettibili di distacco, faranno sì che una gran massa dei detriti potranno precipitare lungo il tratto viario; questa operazione, tecnicamente, causerà taluni disagi dovuti alla chiusura della strada per motivi di Sicurezza Pubblica. Per ridurre al minimo i disagi per i cittadini subequani si è concordato che i lavori verranno effettuati: Venerdì 18/10/13, Sabato 19/10/13 e Domenica 20/10/13. Le modalità di chiusura della strada saranno le seguenti: dalle ore 10 di Venerdì 18 Ottobre 2013 fino alle ore 6 di Lunedì 21 Ottobre 2013. Si precisa anche che Sabato 19 Ottobre 2013 si darà la possibilità con apertura temporanea della strada, solo ed esclusivamente alle corse dei pulmans che la mattina si recano a Sulmona.