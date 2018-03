CELIACHIA, NUOVO LABORATORIO ARTIGIANALE A CHIETI

CHIETI. CELIACHIA. Un nuovo laboratorio di alimenti per celiaci verrà inaugurato sabato 12 ottobre dalle ore 17.30 all’interno del centro artigianale Parco Brecciarola, Strada per Popoli (via Tiburtina, alle spalle del distributore Agip non lontano dallo svincolo dell’asse attrezzato Chieti-Pescara). Parteciperà anche Marisa Pagliaro, presidente regionale dell’Associazione Italiana Celiachia. «Una scelta coraggiosa in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo – spiega l’imprenditrice Cinzia Zappacosta celiaca dal 2007, come i suoi due figli – ma necessaria per avere uno spazio di lavoro più ampio e soddisfare le richieste di una clientela purtroppo sempre più ampia che scopre di essere intollerante ad alcuni alimenti e che ha difficoltà a reperire prodotti artigianali che preparo personalmente con passione e con cura nella scelta di materie prime genuine e di primissima qualità». La nuova sede sarà il luogo di produzione di pane, pasta, dolci, gelati e di altre specialità alimentari da asporto ma anche bar caffetteria e gelateria con piccola enoteca, dalla colazione alla pausa pranzo, fino all’aperitivo e a piccoli eventi. Alternativa al Grano offre specialità alimentari realizzate con farine senza glutine e ingredienti naturali, freschissimi di alta qualità per chi, a qualunque età, deve seguire particolari regimi dietetici o ha accertato particolari intolleranze alimentari ma non vuole rinunciare al gusto delle cose buone e genuine, preparate con l’esperienza di oltre dieci anni di attività. Ogni giorno si possono trovare i diversi tipi e formati di pasta, di pane e di pizze, e poi i dolci freschi e secchi, con le tipicità come i bocconotti, il parrozzo e i dolci da ricorrenza fino ai gelati, sia da asporto sia da consumare insieme alla caffetteria, a particolari bevande a base di frutta, ai vini e alle birre, per la colazione, la merenda o l’aperitivo.