IL MEGLIO DEL MODELLISMO A CHIETI SCALO

LA FIERA. CHIETI. La Fiera del Modellismo, meglio conosciuta come Model Touring 2013 quest’anno spegne già la terza candelina. L’appuntamento, di scena i prossimi 12 e 13 ottobre nell’accogliente area fieristica della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Chieti (Foro Boario - Chieti Scalo), vedrà la partecipazione dei più importanti operatori del settore, saranno presenti, infatti, oltre 200 espositori modellisti provenienti da tutta Italia, e delle più alte autorità civili, militari. Per la prima volta in Abruzzo l'aeronautica militare fornirà il simulatore di volo militare delle frecce tricolori (PAN) che tutti possono provare. L’inaugurazione è in programma per venerdì 11 ottobre, con inizio alle ore 17,00.

L’iniziativa è dell’ Associazione ARCHIMEDE ITALIA A.S.D. E’ annunciata di nuovo la presenza della Scuderia Ferrari Club Atessa, autorizzata dalla casa madre, con un evento denominato" la passione rossa" impreziosito da modelli veri e in scala di auto made in Maranello. Nel corso dell’edizione fieristica del 2011,come si ricorderà, si è avuta addirittura la partecipazione del Museo del “Cavallino rampante”.

Saranno, poi, presenti : il pluridecorato alle più prestigiose competizioni internazionali di modellismo acrobatico freestyle con elicotteri telecomandati: Matteo Corazzini di appena 15 anni insieme a Ettore Mancini, atleta della squadra italiana in varie competizioni mondali di volo vincolato circolare con aerei in modalità' " Combat" e con la partecipazione straordinaria dell'auto Kitt, fedelmente riprodotta e funzionante, protagonista nel noto film: Supercar