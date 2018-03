FORZANO POSTO DI BLOCCO E FUGGONO NELLE CAMPAGNE: RICERCATI

CEPAGATTI. Ieri notte, intorno alle ore 03.30, nei pressi del Supermercato The Mall di Cepagatti, un’autovettura Lancia Y proveniente da Villanova non ha rispettato l’alt dei Carabinieri ad un posto di controllo sulla SS 602.

Il mezzo, poi risultato rubato 3 giorni fa ad Atri, dopo aver percorso ad altissima velocità contromano la strada che costeggia il centro commerciale “City Moda”, è stato abbandonato poco distante da due uomini che scappando a piedi nelle campagne sono riusciti a far perdere le loro tracce. All’interno del mezzo i militari di Spoltore hanno rinvenuto un’accetta di grosse dimensioni, una “mazzetta” ed un martello oltre ad una serie di scalpelli, attrezzi utili data l’ora e le modalità, alla commissioni dei furti. Sono in corso ulteriori indagini, anche di natura scientifica, su quanto rinvenuto, al fine di dare un volto ai due fuggitivi.