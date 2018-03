CONSIGLIO COMUNALE STREAMING, LA RICHIESTA DEI CONSIGLIERI DI CHIETI

POLITICA. CHIETI. I Consiglieri Comunali, Emiliano Vitale e Stefano Rispoli, rendono noto di aver chiesto a tutti i Capigruppo consiliari, per il tramite del presidente del Consiglio Comunale, Marcello Michetti, la possibilità di attivare un sistema di diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale.

«La trasparenza e la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa – hanno dichiarato – è attuabile non solo attraverso le normative vigenti ma anche consentendo ai cittadini la possibilità di assistere alle sedute del Consiglio Comunale “in remoto”. Per tale ragione, abbiamo proposto l’attivazione di un sistema di diretta streaming di dette sedute. Consci dell’impegno finanziario che un servizio di tal genere comporterebbe, considerate le poche risorse economiche a disposizione e le spese da sostenere per il buon funzionamento dell’organo consiliare, abbiamo suggerito di coinvolgere economicamente i Capigruppo consiliari nella realizzazione di tale infrastruttura informatica». Il presidente Marcello Michetti si è dichiarato disponibile ad integrare personalmente la somma occorrente per realizzare il progetto qualora non dovessero risultare sufficienti i soldi dei gruppi consiliari.