TROFEO SCAI SPORT AVVENTURA DOMENICA AD ANTROSANO

SPORT. AVEZZANO. Settima edizione del Trofeo Scai Sport Avventura ad Antrosano (L’Aquila): l’appuntamento fuoristrada in programma domenica 13 ottobre è patrocinato dall’amministrazione comunale di Avezzano. Piazza Arcobaleno dalle 7:30 alle 9:45 fungerà da base organizzativa e cuore pulsante della manifestazione prima di lasciare spazio alla partenza prevista alle 10:00. Il campo sportivo di Antrosano accoglierà le docce e il lavaggio delle biciclette potendo contare anche dei volontari della Protezione Civile della città marsicana e della disponibilità di Don Aldo Antonelli per la fruibilità dell’area che accoglierà l’evento. Sul piano tecnico, il circuito di 10 chilometri con un dislivello di 320 metri a giro, sebbene messo a dura prova di recente dal tempo inclemente, ha perfettamente mantenuto le sue caratteristiche di grip e scorrevolezza in ogni sua parte ed in tutte le condizioni meteorologiche. La prima salita in erba, al 20%, è la più temuta mentre la discesa più tecnica è alla fine: non sarà facile affrontarla senza mettere piede a terra. L’anello, di 10 km e 300 metri di dislivello, dovrà ripetersi per 3 volte. Belli e suggestivi i passaggi tecnici nei due boschi dove il percorso si diramerà.