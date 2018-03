PESCARA, SABATO LA GIORNATA DELL’AVIATORE

CELEBRAZIONI. PESCARA. Pescara celebrerà sabato prossimo, 12 ottobre, la Giornata dell’Aviatore, una cerimonia solenne con l’installazione in piazza Primo Maggio di un monumento dedicato a tutte le Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e agli operatori dell’Aviazione civile. Un momento commemorativo, ma anche di festa, per celebrare tutti coloro che vigilano ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini osservandoli dall’alto. Si partirà con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Sacro Cuore, quindi il corteo istituzionale sino a piazza Primo Maggio, dove sarà scoperta l’opera, un monolite in pietra bianca della Maiella scolpito del peso di 50 quintali, realizzata da Arcangelo Carbone, un vigile del fuoco artista per passione, a celebrare l’anima ‘aerea’ della città che visse il primo sorvolo nel 1910.