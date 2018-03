INAUGURAZIONE DEL LAGO TACAO: IL PARADISO DELLA PESCA ALLA TROTA

SPORT. TUFILLO. Nel weekend del 12 e 13 Ottobre 2013, l'Arci Pesca Fisa di Campobasso inaugurerà, a Tufillo, provincia di Chieti, in località Caprafica, il Lago Tacao, una struttura dedicata alla pesca sportiva della trota ed appartenente alla Riserva di Pesca "Le Acque dell'Orso". La formula per aprire le danze della struttura prevederà l'immissione, ogni ora, di grandi quantità di trote e salmerini, fino ai 5 kg di peso. Per tal ragione la manifestazione è stata definita "La Tonnellata".

Vi sarà anche un bel regalo per chi pescherà la trota più grande durante le due giornate inaugurali: un maiale già macellato. La pesca dunque sarà divisa in quattro turni di pesca. Siccome i posti disponibili saranno limitati, si consiglia di prenotare i turni di pesca ai quali si vorrà partecipare, onde evitare di recarsi al lago e non trovare posti disponibili per pescare. Per prenotare, basta telefonare al numero 0873.65.61.16. Ogni pescatore riceverà la tessera Arci Pesca Fisa 2013 e la Card dell'Orso, due tessere necessarie per pescare nel Lago Tacao, oltre che nella riserva di pesca Le Acque dell'Orso.Per velocizzare la procedura di tesseramento, è possibile registrarsi al sito del Lago Tacao lagotacao.it e poi inserire tutti i dati nell'area riservata.