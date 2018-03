MEZZA MARATONA A ROSCETTA, CAMPIONATO NAZIONALE SHORT TRAIL RUNNING

CIVITELLA ROVETO. SPORT. “Trail della Roscetta” è una gara di mezza maratona, in calendario il prossimo 13 ottobre. La gara è valida quale Campionato Nazionale Uisp di Short Trail Running. Precede di una settimana la ormai nota manifestazione “Lungo le Antiche Rue”, tradizionale evento organizzato nel comune di Civitella Roveto e l’altro denominato “Sapori d’Autunno”, annuale appuntamento nel comune di Canistro. La gara podistica, la cui denominazione è mutuata dal nome “roscetta”, tipico del frutto del castagno, è alla sua quinta edizione. Si svolgerà lungo un percorso di 21 km, con un dislivello positivo di circa 500 metri e avrà per scenario i sentieri dei castagneti e dei caratteristici Borghi Rovetani. Il tracciato insiste sui comuni di Civitella Roveto e di Canistro, dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della “Sponga”. L’evento vedrà coinvolte, a vario titolo, organizzazioni di volontariato quali la Croce Verde, l’AVIS, il Circolo dei Cavalieri, il Circolo fotografico, l’Associazione culturale “Vivo Qui”, l’Associazione culturale “E-20” e per finire l’Associazione dei pionieri ENI. Alla gara possono partecipare anche altre tesserati con altre Federazioni o singoli, gli stessi non concorreranno per il titolo di Campione Nazionale. Il regolamento ed informazioni più dettagliate è possibile acquisirli sul sito web ecoroscetta.it, o inviando una mail a info@ecoroscetta.it.