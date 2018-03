ZOOPROFILATTICO: CHIODI APPROVA IL NUOVO STATUTO

ABRUZZO. Il Presidente della Regione, Gianni Chiodi, nella veste di Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, ha adottato il provvedimento con il quale viene approvato lo statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale", di Teramo. Il testo del nuovo statuto era già stato approvato dalla Regione Molise con proprio atto del luglio scorso. Copia dello statuto, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, è stato trasmesso ai ministeri della Salute e dell'Economia e Bilancio per la successiva validazione.