ACA AL LAVORO PER ROTTURA ACQUEDOTTO IN VIA PIZZOFERRATO A PESCARA

PESCARA. La squadra di pronto intervento dell’Aca S.p.A. di Pescara in queste ore è impegnata nei lavori di riparazione di un tratto della condotta idrica situata in via Pizzoferrato numero 38 a Pescara, danneggiata da un’improvvisa rottura che ha provocato un cedimento del manto stradale.

Sulla strada i è creata una voragine del diametro di un metro e di 50 centimetri di profondità circa. Per garantire l’incolumità degli automobilisti e dei residenti della zona interessata dal cantiere dell’Aca, la strada, che è a senso unico di marcia con ingresso da via Del Santuario, è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare.

I lavori dovrebbero finire entro le 17.