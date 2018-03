RACCOLTA ABUSIVA DI FERRO, DUE DEFERITI

CARABINIERI. ALANNO. I Carabinieri della Stazione di Rosciano e delle Stazioni di Catignano ed Alanno hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per illecita raccolta e gestione di rifiuti speciali e materiali ferrosi 4 persone, delle quali 2 cittadini rumeni con precedenti specifici, un cittadino marocchino ed un giovane 28enne della provincia di Pescara. I due, alla guida di propri autocarri, sono stati sorpresi nei pressi di un sito di stoccaggio di inerti in località Pescara secca del Comune di Rosciano, presso il quale si apprestavano a conferire il carico di materiali ferrosi raccolti in assenza di abilitazioni e di dubbia provenienza, del peso complessivo di oltre 50 quintali. I materiali ed i furgoni sono stati sequestrati ed affidati a una ditta abilitata al recupero e smaltimento.