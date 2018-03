PARCO DELL’INFANZIA ADOTTATO DALL’ASSOCIAZIONE SANTO STEFANO

CRONACA. PESCARA. Sarà l’Associazione Santo Stefano a garantire, a titolo completamente gratuito, a partire da mercoledì prossimo, 9 ottobre, la riapertura al pubblico del Parco dell’Infanzia in via Tavo. La struttura è stata sottoposta a un intervento generale di bonifica, derattizzazione, disinfestazione, con sfalcio dell’erba e manutenzione ordinaria da parte del Comune; da mercoledì gli operatori dell’Associazione Santo Stefano adotteranno l’area verde, occupandosi dell’apertura e chiusura dei cancelli, alle 8 e alle 20, poi, dal 26 ottobre, alle 8 e alle 19, consentendo ai bambini del quartiere di tornare ad animare con i propri giochi, la struttura, e divenendo una sorta di ‘presidio’ all’interno dell’area verde, un punto di riferimento cui poter segnalare eventuali anomalie, collaborando con il Comune per la pulizia più grossolana, ossia la raccolta di eventuali cartacce e rifiuti. La convenzione di adozione resterà in vigore per un anno anche se, una volta riqualificata la struttura in legno esistente all’interno del parco, il Comune emanerà un bando di gara per individuare il gestore finale.