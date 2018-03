INTERRUZIONE ATTINGIMENTO ACQUA FIUME TRIGNO

SAN SALVO. Il sindaco di san Salvo Tiziana Magnacca comunica che è stata ricevuta una nota ufficiale del Coniv con la quale viene notificata l’interruzione dell’attingimento dell’acqua dal fiume Trigno per uso potabile.

Il Coniv annuncia che sarà garantita l’acqua per uso potabile sino al 9 ottobre mentre sarà in ogni caso garantita la distribuzione dell’acqua per uso industriale.

Il sindaco di San Salvo ha già provveduto a sollecitare l’iter burocratico necessario all’autorizzazione regionale rappresentando al Coasiv, alla Sasi e all’Ato, nella persona all’ing. Caputi, l’urgenza e l’impellenza del provvedimento autorizzatorio al fine di evitare gravi disagi delle attività produttive di San Salvo e ai residenti della zona industriale.