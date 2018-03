BANCHE: FONDAZIONE TERCAS, ELETTO IL NUOVO CDA

BANCHE. TERAMO. Cambia completamente volto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Tercas, che detiene il pacchetto di maggioranza dell'omonimo gruppo bancario di cui fa parte anche Banca Caripe.

Il Consiglio di indirizzo ieri ha infatti provveduto alle nomine dei nuovi componenti, che resteranno in carica per i prossimi tre anni, mantenendo il solo Mario Nuzzo, confermato alla presidenza. Sono Alessandro D'Ilario, assicuratore di Roseto (Teramo), Marino Iommarini, medico di Atri (Teramo), Raffaele Marinucci, avvocato di Nereto (Teramo) e Vincenzo De Nardis, avvocato teramano che ricoprirà la carica di vicepresidente.

Fatta eccezione per D'Ilario, gli altri tre erano fino a ieri componenti dello stesso Consiglio di indirizzo. Nuovo anche il collegio dei revisori dei conti, presieduto adesso dal professionista teramano Filippo Serafini, con Nicola Di Sante e Maria Gabriella Franceschini, colleghi rispettivamente di Atri e di Nereto. Apprezzamento è stato espresso dal Consiglio di indirizzo per il lavoro svolto dai componenti uscenti, al vicepresidente Enrica Salvatore, a Filippo Benucci, Gildo Di Febbo e Lucio Lattanzi, nonchè ai revisori dei conti Elio Di Domenico (presidente), Claudio Del Moro e Andrea Lucchese.