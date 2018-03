SALLE, SI E’ SPENTO IL SINDACO COLANGELO

SALLE. CRONACA. Si è spento sabato mattina Florindo Colangelo, sindaco di Salle. La prossima settimana avrebbe compiuto 58 anni. Il primo cittadino, malato da tempo, si trovava in ospedale a Vasto da circa due mesi e mezzo. Da nove anni era alla guida del Comune chietino che adesso sarà governato dal suo vice Maurizio Fonzo. Il suo secondo mandato si sarebbe concluso nel 2014. Lascia la moglie Angela e il figlio Stefano. Nei mesi scorsi era stato al centro delle cronache locali per la sua decisione, contestata dall’associazione partigiani italiani, per aver affisso nei corridoi del Comune una vecchia lapide, restaurata, che inneggia a Mussolini.