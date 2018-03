RICETTAZIONE, POLIZIA TROVA MOTO RUBATA E DUE PISOLE GIOCATTOLO

CRONACA. L’AQUILA. LA Squadra Mobile ha rintracciato l’autore del furto di una moto di grossa cilindrata, marca Ktm rubata a l’Aquila il giorno 30 settembre 2013. Presso l’abitazione di G.P. rumeno di 20 anni, residente a Scoppito gli agenti hanno trovato (sotto al letto) due pistole soft air prive del tappo rosso, volutamente asportato. Quest’ultima circostanza, non costituisce violazione penale ma le armi sono state poste sotto sequestro per ulteriori accertamenti. La moto, invece, è stata restituita al legittimo proprietario. Il giovane ha precedenti per rapina impropria e furto aggravato