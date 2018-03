GTM INTERROTTE PROCEDURE RAFFREDDAMENTO

TRASPORTI. ABRUZZO. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Autoferro annunciano lo stop alle procedure di raffreddamento: «abbiamo ricevuto dal direttore generale Di Pasquale l’ennesima dimostrazione di chiusura, arroganza e vaghezza di risposte con una lettera di premesse ad un eventuale accordo degna del miglior drammaturgo hollywoodiano in cui facendo il solito gioco delle tre carte a cui ci ha ampiamente abituato diceva tutto e nulla, non prendendosi nessun impegno e non dando dati certi sulle questioni aperte, in primis sul rispetto degli accordi siglati. Le scriventi si vedono dunque costrette a inasprire lo stato d’agitazione».