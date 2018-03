GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, 20 BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELL’AQUILA

IL BANDO. L’AQUILA. È stato pubblicato ieri il bando di concorso per il conferimento di 20 borse di studio riservate agli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/2014 ai corsi di Laurea magistrale dei Dipartimenti di Scienze Fisiche e Chimiche, di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila. Le borse di studio, bandite dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) attraverso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ammontano a 600 euro mensili per la durata dei due anni di studio e prevedono il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’Università.

La domanda di ammissione al concorso per il conferimento delle borse di studio deve essere compilata utilizzando la procedura online disponibile sul sito web del GSSI: www.gssi.infn.it