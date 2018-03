L’AQUILA, SCREENING REUMATOLOGICO GRATUITO A L’AQUILA

SALUTE. L’AQUILA. Il 12 ottobre si celebra la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche: la città dell'Aquila impegnata in un progetto di “porte aperte” con l’adesione del Presidio Ospedaliero S. Salvatore.

Grazie alla disponibilità e al lavoro di volontariato dei medici e dei responsabili dei reparti di Reumatologia, e con il contributo non condizionato di Pfizer, il 10 ottobre si effettuerà, presso il S. Salvatore, una giornata di screening reumatologico gratuito con la possibilità di prenotare un consulto ed eventualmente gli esami diagnostici che si rendessero necessari. Per motivi organizzativi, è necessario prenotare la visita chiamando il numero verde APMAR 800.984.712 dalle ore 9.00 alle 12.00. Gli appuntamenti verranno assegnati secondo disponibilità dei medici.