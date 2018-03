VILLA SANT’ANGELO: INAUGURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

VILLA SANT’ANGELO. Saranno inaugurati domani, sabato 5 ottobre, alle ore 11, gli impianti sportivi di Villa Sant’Angelo (L’Aquila).

Realizzati grazie al contributo di istituzioni, fondazioni, enti locali e associazioni, le strutture ospiteranno le partite casalinghe della Gran Sasso Rugby, neo promossa in serie A, e della locale squadra di calcio, anch’essa reduce dal successo nel campionato di Terza categoria.

Terreno di gioco in erba naturale interamente rifatto, nuovi spogliatoi e palestra da arrampicata, campo coperto polifunzionale, percorso vita, parcheggi e sistemazioni esterne: il tutto con l’apporto fondamentale delle donazioni pervenute dalla Fondazione Vodafone, dalla “legge mancia”, grazie all’impegno degli onorevoli Marcello de Angelis e Giovanni Lolli, dei volontari di Parma, impegnati in prima linea durante l’emergenza post-sisma e poi artefici di una straordinaria attività di solidarietà, e con loro della Caritas di Parma e del Parma Calcio, nonché dell’amministrazione comunale della città ducale, del Club Alpino Italiano, del colosso mondiale del mercato immobiliare Cushman & Wakefield, della Provincia di Rimini, della Federazione italiana gioco calcio (Figc), della Regione Abruzzo (attraverso il bando per sport e sociale nel “cratere”), dei Comuni di Casina e San Polo d’Enza (Reggio Emilia), del Comune, della squadra di rugby e dei ragazzi delle scuole di Noceto, dei tifosi del Torino Calcio e di altre decine di realtà che hanno voluto dare il loro contributo spontaneamente, tra cui molti privati e alcune aziende che hanno prestato la loro opera gratuitamente.