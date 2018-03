GRUPPI CONSILIARI: LUCIANO TERRA ADERISCE ALL’UDC

ABRUZZO. Il Consigliere regionale Luciano Terra ha ufficializzato la sua adesione al Gruppo Udc. In realtà si tratta di un ritorno, dato che Terra nel 2008 era stato eletto proprio nell’Udc, nella lista della circoscrizione dell’Aquila. Successivamente aveva aderito a Rialzati Abruzzo, di cui era diventato Capogruppo. “Ritorno nel mio partito – sottolinea Terra – dove ritrovo l’amico Menna che sta lavorando al progetto del Partito Popolare Europeo, contraddistinto da una precisa identità, valori e storia politica; peculiarità queste da me sempre condivise”. Dal canto suo il Capogruppo Menna esprime soddisfazione per il ritorno di Terra. “Sono felice – rimarca – perché sto notando un grande interesse verso i progetti che sta portando avanti il nostro partito, a cui stanno tornando a guardare tanti amici del territorio”.