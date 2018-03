ESCURSIONISTI DISPERSI A PIETRACAMELA, RITROVATI DAI SOCCORRITORI

CRONACA. PIETRACAMELA. Sono stati ritrovati in località Vena di Carrozza di Pietracamela, i due escursionisti di Frascati dispersi nella nebbia. Erano stati localizzati sin dalle 21,30 circa di ieri, ma l’asperità del luogo, il buio e, soprattutto la nebbia, hanno consentito ai soccorritori di raggiungere i due escursionisti di Frascati, L.Q. e S.R., solo un’ora dopo, alle 22.30 circa.

Ad allertare la Prefettura alla 20.18 è stata la centrale operativa del Corpo Forestale dello Stato “1515” che ha poi provveduto - d’intesa con il vice prefetto Pigliacelli, che ha seguito, coordinandola, l’intera operazione - ad attivare il dispositivo di soccorso, composto, nell’occasione da unità delle locali Stazioni Carabinieri e Forestali, coadiuvate da un Nucleo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e da operatori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. I due escursionisti, che avevano lasciato l’auto lungo la provinciale di collegamento Pietracamela/Prati di Tivo, avendo perso il senso d’orientamento a causa delle fitta nebbia, avevano diramato l’allarme con un telefono cellulare, poi servito per mantenere i contatti con i soccorritori.

Sono stati ritrovati in buone condizioni di salute, a quota 1.650 metri.