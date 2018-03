EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI: UN ARRESTO A TRASACCO

CRONACA. TRASACCO. Non viene trovato nella propria abitazione dove doveva permanere in regime di detenzione domiciliare: tratto in arresto per evasione J.A., 32enne, di origini marocchine. I militari della Stazione Carabinieri di Trasacco, durante i consueti servizi di prevenzione e controllo sul territorio, hanno subito riconosciuto lo straniero mentre si trovava indisturbato in un bar, malgrado dovesse trovarsi agli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, per pregressi reati inerenti sostanze stupefacenti.

I Carabinieri lo hanno tratto in arresto per il reato di evasione accompagnandolo prima in caserma per le formalità di rito e poi presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano.