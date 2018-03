REPARTO AEREO FINANZA SEQUESTRA 5MILA MQ CON RIFIUTI FERROSI

CHIETI. I militari della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara hanno posto sotto sequestro, nella zona adiacente l'asse attrezzato di Chieti, in collaborazione con il Comando Provinciale di Chieti, un'aerea di circa 5.000 mq destinata ad attività imprenditoriale per il recupero di rifiuti ferrosi. Tre le persone denunciate all'autorità giudiziaria. L'attività, che a preso le mosse da una ricognizione aerea condotta a cura del reparto aereo, ha consentito di verificare, al termine di successivi accertamenti effettuati sul posto, la completa inosservanza delle modalità connesse con lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, l'inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione del terreno, di drenaggio delle acque piovane e di raccolta degli oli esausti. Il tutto in contrasto con le prescrizioni imposte per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e trattamento dei veicoli in disuso.