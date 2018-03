INCIDENTI STRADALI: SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE UN CENTAURO

PESCARA. Un 46enne di Montesilvano (Pescara) e' rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Montesilvano all'incrocio tra via Vestina e via Marco Polo. Viaggiava su una moto che si e' scontrata con un'auto condotta da una donna, e la dinamica e' in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Penne. Il ferito e' stato soccorso e condotto in ospedale, a Pescara, dove e' stato ricoverato in prognosi riservata.