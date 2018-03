FREDDO' CONNAZIONALE AL BAR, OMICIDA A PROCESSO A GENNAIO

TERAMO. Il 24 gennaio 2014 iniziera' in corte d'Assise a Teramo il processo per omicidio volontario aggravato a carico di Perparim Hysen, l'albanese di 23 anni che il 20 ottobre2012 uccise, ad Alba Adriatica, con un colpo di pistola Leven Ferra, anche lui albanese di 30 anni. Si scateno' il far west quando la vittima, seduta in un bar di viale della Vittoria, venne raggiunto in faccia dalla pallottola esplosa da una 7.65. Hysen fu, invece, accoltellato al petto da un altro amico di Ferra. Stamane, il gip Domenico Canosa ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Davide Rosati. Il delitto maturo', accertarono gli inquirenti, per un regolamento di conti nell'ambito del racket della prostituzione.