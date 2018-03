INCIDENTI LAVORO: OPERAIO FERITO DA CARRELLO ELEVATORE

PESCARA. - Infortunio sul lavoro a Popoli, nel pescarese, negli spazi della Gran Guizza. Un operaio di 52 anni e' rimasto ferito in maniera grave, ma non e' in pericolo di vita. E' stato schiacciato da un carrello elevatore. In base alla ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal tenente Tonino Marinucci, un autocarro che stava facendo manovra ha urtato un carrello elevatore che si e' sbilanciato finendo sull'operaio, rimasto ferito alle gambe. E' stato soccorso e condotto in ospedale dal personale del 118. Del caso si sono occupati i militari del Radiomobile di Popoli, il personale della Asl e l'Ispettorato del lavoro.