FURTI: POLIZIA SVENTA ALL'AQUILA 'COLPO' IN FARMACIA

CRONACA. L’AQUILA. Nella notte tra sabato e domenica, verso le ore 4, la pattuglia della Volante della Questura dell'Aquila, a seguito di segnalazione di rumori si e' recata presso il complesso commerciale Movieplex. Giunti sul posto hanno notato un uomo incappucciato che stava tentando di sfondare la vetrata della farmacia utilizzando una grossa pietra. Alla vista degli agenti lo sconosciuto ha scagliato contro di loro dei massi, dandosi poi alla fuga. Uno degli agenti ha intimato piu' volte al ladro di fermarsi fino ad esplodere due colpi di arma da fuoco, a scopo intimidatorio.

Il ladro pero' e' riuscito a dileguarsi. Uno dei colpi esplosi, nella sua fase di ricaduta (quindi in parabola discendente e non direttamente direzionato sul bersaglio), ha danneggiato uno dei vetri, dell edificio ospitante la Regione Abruzzo, posto nella parte posteriore. Sul caso gli agenti della Squadra mobile e Scientifica stanno stanno svolgendo gli accertamenti del caso per avere conferma sulla ricostruzione dell'accaduto.