SPORT:MASCI, APPROVATA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO A FINANZIAMENTO PER IMPIANTI

ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria per l'accesso ai finanziamenti per l'adeguamento dell'impiantistica sportiva (legge 12/2012). Lo ha reso noto l'assessore allo Sport, Carlo Masci. Lo stanziamento è di 322 mila euro e i comuni finanziati sono: Villamagna (impianto Polivalente), Picciano (campo di calcio), Civitella del Tronto (campo di calcio), Farindola (impianto polifunzionale ), San Valentino (impianto polifunzionale), Raiano (impianto polivalente). Le risorse saranno utilizzate per interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti. «Le domande pervenute - spiega l'assessore Masci - sono state circa novanta, ottanta quelle utilmente posizionate. Purtroppo la cifra disponibile non consente al momento di soddisfare tutte le esigenze manifestate dai Comuni, che hanno partecipato largamente a questo bando. L’obiettivo è quello di reperire ulteriori risorse in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria».