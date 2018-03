MOVIMENTO 5 STELLE INCONTRA GLI ELETTORI A MOSCIANO

POLITICA. MOSCIANO SANT’ANGELO. Il Gruppo del Movimento 5 stelle di Mosciano Sant'Angelo, nel suo percorso di avvicinamento alla data delle Elezioni Amministrative del 2014, ha stabilito una “road map” per la preparazione di un programma elettorale partecipato con i cittadini. Il primo incontro si terrà lunedì 30 settembre 2013 alle ore 20:30 in C.da S. Maria dell'Arco; il secondo incontro ci sarà venerdì 11 ottobre 2013 alle ore 20:30 a Montone; il terzo incontro è programmato per venerdì 25 ottobre 2013 alle ore 20:30 a Selva Piana; il quarto è previsto per venerdì 8 novembre 2013 alle ore 20:30 a Mosciano S. Angelo (capoluogo); il quinto si terrà venerdì 15 novembre 2013 alle ore 20:30 a Collepietro. Seguirà la pubblicazione di un calendario per la successiva fase di stesura e discussione del programma in cui sono previsti, anche in questo caso, confronti pubblici con la partecipazione dei cittadini.