A PESCARA E CHIETI IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA LUIGI DI MAIO

POLITICA. PESCARA. Domenica 29 settembre alle ore 17.00 a Pescara in piazza salotto il vice presidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio incontra i cittadini abruzzesi.

«La democrazia è a rischio», denuncia il Movimento 5 Stelle. «Il Parlamento eletto dai cittadini è stato esautorato della sua funzione principale: il potere legislativo ossia approvare leggi di iniziativa parlamentare. Il Parlamento è ormai occupato esclusivamente a votare i decreti “imposti” da un Governo che non è espressione di democrazia rappresentativa in quanto non eletto direttamente dai cittadini, che dovrebbe occuparsi della gestione del Paese e limitarsi a legiferare solo in casi eccezionali ed urgenti (come prescrive la Costituzione). Ma se i Parlamentari votano solo le proposte del governo e dei cosiddetti saggi, assumono la funzione di meri “pigia-bottoni”»



Alle 20.30 Di Maio parteciperà invece al secondo appuntamento con il Cineforum a 5 stelle “Soldi, Monnezza e Tivvù”, organizzato dal Meetup Chieti 5 Stelle; verrà proiettato il film “Biùtiful Cauntri”. L’appuntamento è alle 20:30 a Chieti Piazza G. B. Vico – in caso di maltempo, Sala Conferenze Polo Tecnico Provinciale, via Nicolini)

