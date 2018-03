TAMPONA AUTO E SCAPPA: DENUNCIATO PER OMISSIONE DI SOCCORSO

AVEZZANO. Rintracciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo che aveva tamponano un’auto e averla fatta finire nei campi.

È stato denunciato per omissione di soccorso il conducente della VW Golf “pirata”, S.Y 31enne di origine tedesca, ormai residente in Italia da alcuni anni. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Nuova e Strada 3, nel Fucino, quando lo straniero, nel sorpassare un camion ha tamponato un’auto che aveva appena svoltato. L’auto tamponata è finita in un campo mentre lo straniero è fuggito senza prestare soccorso all’uomo rimasto ferito nell’urto. La caccia all’auto pirata è durata poco perché i carabinieri, grazie alla descrizione fornita dai testimoni dell’incidente hanno rintracciato sia l’auto pirata che lo straniero che, nel frattempo era tornato a casa. A S.Y., è stata contestata la guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.