FESTA INAUGURALE A BRECCIAROLA DELL’ADRIATICO GOLFO CLUB SPA

CRONACA. CHIETI. Un altro importante passo avanti verso la completa realizzazione del progetto avviato dal presiedente Goffredo D’Aurelio dell’Adriatico Golf Club di Via Treste a Brecciarola di Chieti: domenica 29 settembre 2013, si terrà una prima festa inaugurale per far conoscere a soci e cittadini quanto è stato fatto e quanto verrà ancora fatto. «Abbiamo deciso – spiega D’Aurelio - di presentare a soci e cittadini, con i rappresentanti delle istituzioni, il lavoro di recupero già fatto della Club House, del centro benessere con sauna, bagno turco, massaggi, piscina, del campo pratica, del lago, con le prime attrezzature più necessarie per aprire il campo agli appassionati. Altri interventi sono già progettati e programmati. Per il prossimo anno vogliamo essere pienamente operativi».