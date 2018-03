ATER PESCARA: 45 ALLOGGI PER CHI HA UN REDDITO INFERIORE AI 38 MILA EURO

CRONACA. PESCARA. Entro fine anno, l'Ater di Pescara ultimera' la realizzazione di 45 nuovi alloggi con balcone e garage, situati in via dei Petruzii, a Pescara. Lo ha annunciato l'amministratore unico dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pescara, Paolo Costanzi, che ha predisposto anche il bando per l'assegnazione degli appartamenti che hanno un'ampiezza tra i 58,50 e gli 80 mq. Nella palazzina di via Petruzii sono disponibili anche 16 garage e 29 posti auto scoperti. Il canone di locazione mensile si aggira tra i 465 e 490 euro (piu' iva). Il bando di locazione sara' pubblicato lunedi' sul sito internet dell'Ater di Pescara e inviato per la pubblicazione sul Bura. Tra i requisiti previsti per l'assegnazione dell'appartamento ci sono la residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Comune di Pescara, non essere proprietario di immobili e un reddito compreso tra i 15.853,64 e i 38 mila euro. L'Ater di Pescara prevede di incassare, ogni anno, dagli affitti degli appartamenti di via dei Petruzii, circa 320 mila, fondi che saranno ripartiti e utilizzati per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ater e per il pagamento dei debiti tributari. «Sono appartamenti nuovissimi, il cui cantiere e' stato avviato nel 2010. Abbiamo predisposto contemporaneamente anche il bando per l'assegnazione degli alloggi in quanto il nostro obiettivo e' assegnarli appena saranno disponibili. I canoni mensili - annuncia l'amministratore unico, Paolo Costanzi - saranno utilizzati, invece, per far fronte ai debiti tributari e per la manutenzione ordinaria del patrimonio Ater di Pescara».