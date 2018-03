MONTESILVANO, SABATO LA PROIEZIONE DEL FILM ‘TRASHED’

MONTESILVANO. Sabato 28 Febbraio alle ore 21.00 il Comitato Rifiuti Zero di Montesilvano ha organizzato la proiezione del film-documentario “Trashed” presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Baldoni, Piazza I. Montanelli, a Montesilvano. Il pluripremiato film di Candida Brady è un’aperta denuncia di livello globale sul tema rifiuti: l’intreccio di malagestione ed interessi economici ci stanno trascinando in una situazione insostenibile per la nostra salute e l’esistenza stessa del pianeta. Il viaggio attorno al mondo di Jeremy Irons, dal Libano all’Inghilterra, dall’Asia all’America, presenta in maniera analitica e lucida problemi e possibili soluzioni. «A Montesilvano la quota di raccolta differenziata continua a diminuire anno dopo anno», denuncia il comitato, «i dati ufficiali pubblicati dalla Regione Abruzzo per il 2012 la attestano al 10,31%. Per questo dopo il film si svolgerà un dibattito sulla situazione locale della gestione rifiuti. Esperti ed attivisti, insieme ai presenti, tratteranno della situazione a Montesilvano, le possibili alternative virtuose, le attività svolte e quelle in programma da parte del Comitato cittadino. L’obiettivo del dibattito è quello di portare a conoscenza della cittadinanza la strategia “Rifiuti Zero” delineata nella proposta di legge, di coinvolgere ed intraprendere insieme la strada verso una corretta gestione domestica del rifiuto».